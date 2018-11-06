Поліція оточила частину міста Хемніц у зв'язку з загрозою вибуху бомби

Поліція оточила частину міста і евакуювала людей з деяких будівель

Німецькі поліцейські оточили частину німецького міста Хемніц (земля Саксонія) у зв'язку з загрозою терористичної атаки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на німецьке видання Bild.

За її даними, в 17:23 за місцевим часом невідомий зателефонував з телефонної будки і заявив, що в місті повинна вибухнути бомба. Поліція оточила частину міста і евакуювала людей з деяких будівель.

Відзначимо, раніше в Берліні поліція затримала 26-річного вихідця з Тунісу, підозрюваного в причетності до теракту на різдвяному ярмарку 19 грудня.

Нагадаємо, в 2016 році комісія кримінальної поліції Німеччини завершила ідентифікацію всіх 12 жертв теракту в Берліні, коли вантажівка в'їхала у натовп на різдвяному ярмарку.

Зазначимо, передбачуваний виконавець теракту в Берліні Аніс Амрі був ліквідований в ході перестрілки на півночі Італії. Сили безпеки Тунісу заарештували племінника Анісу Амри, а також двох інших підозрюваних, які були членами "терористичного осередку".