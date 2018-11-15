Полиция отрыла дело по факту нападения на Андреевскую церковь

Фото: Андреевская церковь в Киеве (РБК-Украина)

Полицейские обнаружили возле церкви рюкзак, который, вероятно, принадлежит правонарушителям

Полиция открыла уголовное дело по факту действий неизвестных, которые сегодня утром, 15 ноября, бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата Андреевской церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что следователи начали уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 194 ("Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества") и ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам") Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что во время осмотра сотрудники полиции обнаружили возле церкви рюкзак, который, вероятно, принадлежит правонарушителям.

Напомним, около 7:20 утра неизвестные бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата Андреевской церкви. От действий нападавших пострадал священник Киевского патриархата - комендант помещения: против него нападавшие применили силу и газовый баллончик.