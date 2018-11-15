Поліція відкрила справу за фактом нападу на Андріївську церкву

Фото: Андріївська церква в Києві (РБК-Україна)

Поліцейські виявили біля церкви рюкзак, який, ймовірно, належить правопорушникам

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом дій невідомих, які сьогодні вранці, 15 листопада, кидали "коктейлі Молотова" у двері стилобату Андріївської церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Повідомляється, що слідчі почали кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 194 ("Замах на умисне знищення або пошкодження майна") та ст. 161 ("Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками") Кримінального кодексу України.

Наголошується, що під час огляду співробітники поліції виявили біля церкви рюкзак, який, ймовірно, належить правопорушників.

Нагадаємо, близько 7:20 ранку невідомі кидали "коктейлі Молотова" у двері стилобату Андріївської церкви. Від дій нападаючих постраждав священик Київського патріархату - комендант приміщення: проти нього нападники застосували силу і газовий балончик.