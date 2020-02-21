Полиция отпустила 23 задержанных демонстрантов в Новых Санжарах

Полиция отпустила 23 из 24 задержанных демонстрантов в Новых Санжарах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отметили в МВД, еще один задержанный участник акций протестов находится на данный момент под стражей.

"Полиция Полтавской области сообщает, вчера, 20 февраля, 24 наиболее агрессивных лица были изъяты из толпы и доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УК", - сообщили правоохранители.

Также в полиции сообщили, что по состоянию на утро 21 февраля ситуация в Новых Санжарах спокойная. Правоохранители Полтавской области несут службу в усиленном режиме. Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыли эвакуированные украинцы из китайского Уханя. Их направили в медицинский центр в Новых Санжарах в Полтавской области. Местные жители вышли на протест. В результате между правоохранителями и участниками акций протестов произошли стычки. В итоге были задержаны 24 участника акции протеста - 17 на протяжении 20 февраля, 7 днем ранее.

В столкновения пострадали девять сотрудников Национальной полиции и один гражданский. Полиция открыла два уголовных производства.