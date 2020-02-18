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Полиция открыла уголовное производство в отношении причастных к стрельбе в Николаеве

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 16:17
Полиция открыла уголовное производство в отношении причастных к стрельбе в Николаеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас продолжается следствие

В отношении обоих мужчин, устроивших конфликт со стрельбой в центре Николаева, полицейские начали уголовные производства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Николаева.

Так, 17 февраля в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что возле заведения общественного питания по ул. Адмирала Макарова происходит конфликт между двумя мужчинами, во время которого один из них применил оружие.

На месте происшествия полицейские выяснили, что ссора возникла между водителями Toyota Land Cruiser Prado и Lexus из-за парковки автомобилей. 71-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota, достал пистолет, предварительно травматического действия и выстрелил в окно автомобиля Lexus. А 27-летний пассажир а/м Lexus причинил водителю Toyota телесные повреждения.

Следствие продолжается.

Напомним, вечером 15 января в Ингульском районе Николаева произошла стрельба. Неизвестные злоумышленники из автомобиля Mercedes Benz A 160 осуществили выстрелы в сторону парней. В результате стрельбы один человек получил повреждения ноги, еще один - повреждения на лице, а также удары по голове.

Позже стало известно, что правоохранители установили местонахождение трех подозреваемых в причастности к стрельбе в Николаеве. В тот же день злоумышленников, жителей Николаева 23, 24 и 26 лет, было задержано, однако поиски четвертого участника конфликта продолжаются.

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