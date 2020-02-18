ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо причетних до стрілянини у Миколаєві

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 16:17
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо причетних до стрілянини у Миколаєві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі триває слідство

Відносно обох чоловіків, які влаштували конфлікт зі стріляниною у середмісті Миколаєва, поліцейські розпочали кримінальні провадження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Миколаєва.

Так, 17 лютого до Центрального відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля закладу громадського харчування по вул. Адмірала Макарова відбувається конфлікт між двома чоловіками, під час якого один з них застосував зброю.

На місці події поліцейські з’ясували, що сварка виникла між водіями Toyota Land Cruiser Prado і Lexus через паркування автомобілів. 71-річний чоловік, який керував автомобілем Toyota, дістав пістолет, попередньо травматичної дії, та вистрелив у вікно автомобілю Lexus. А 27-річний пасажир а/м Lexus спричинив водію Toyota тілесні ушкодження.

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, ввечері 15 січня в Інгульському районі Миколаєва сталася стрілянина. Невідомі зловмисника з автомобіля Mercedes Benz A 160 здійснили постріли у напрямку молодиків. Внаслідок стрілянини один із чоловік отримав ушкодження ноги, ще один - пошкодження на обличчі, а також удари по голові.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці встановили місцеперебування трьох підозрюваних у причетності до стрілянини в Миколаєві. Того ж дня зловмисників, мешканців Миколаєва 23, 24 та 26 років, було затримано, однак пошуки четвертого учасника конфлікту продовжуються.

У торговому центрі Таїланда невідомий відкрив стрілянину Поліція викрила розкрадання на стратегічному підприємстві в оборонній сфері
Новини України Миколаївуголовное производствоСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся