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Полиция арестовала причастных к стрельбе в Николаеве

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 21:27
Полиция арестовала причастных к стрельбе в Николаеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет заключения

Правоохранители арестовали трех молодых людей, подозреваемых в совершении стрельбы в Николаеве, в результате которой были ранены два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным полиции, правоохранители установили местонахождение трех подозреваемых в причастности к стрельбе в Николаеве. В тот же день злоумышленников, жителей Николаева 23, 24 и 26 лет, были задержаны, однако поиски четвертого участника конфликта продолжаются.

Отмечается, что в автомобиле одного из подозреваемых был найден пистолет, предварительно травматического действия. С места происшествия правоохранители изъяли гильзы и пистолет из мусорного контейнера.

"Злоумышленникам следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). По решению суда они два месяца будут находиться под стражей без права внесения залога. За содеянное молодым людям грозит от трех до семи лет лишения свободы", - рассказали в полиции.

Напомним, вечером 15 января в Ингульском районе Николаева произошла стрельба. Неизвестные злоумышленника из автомобиля Mercedes Benz A 160 осуществили выстрелы в сторону парней. В результате стрельбы один человек получил повреждения ноги, еще один - повреждения на лице, а также удары по голове.

Также РБК-Украина писало, что в Ровно в ночь на 5 января произошла стрельба возле ночного клуба "Лагуна". Между двумя компаниями возле ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего ровенчанина.

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