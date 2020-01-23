Полиция открыла уголовное производство из-за акции под Харьковской ОГА

В Харькове полиция открыла уголовное производство из-за хулиганских действий под зданием областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Отмечается, что 23 января около 18:30 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что до административного здания по улице Сумской на автомобиле "Тойота" подъехала группа муужчин. Один из мужчин залез на крышу машины с плакатом в руках, другие - подожгли файеры.

Вся акция продолжалась около 10 минут. На момент прибытия следственно-оперативной группы мужчины покинули место происшествия.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются

Напомним, 19 января в Киеве из-за противоправных действий на Михайловской площади полицейские доставили в управление полиции 11 человек. После завершения акции памяти журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых в Москве 11 лет назад, активисты пошли в сторону фуникулера. В это время группа неизвестных забросала участников митинга петардами.

РБК-Украина писало, что за совершение правонарушений в отношении них составлены административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекс Украины об административных правонарушениях.