Полиция открыла уголовное дело из-за взрыва в Кривом Роге

В Кривом Роге на улице Мухина произошел взрыв в многоэтажке. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Первый городской".

Производство открыли по части 1 статьи 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Виновнику может грозить штраф до 2 040 грн, до двух лет исправительных работ или до трех лет ограничения свободы. Пока в полиции продолжают изучать все обстоятельства произошедшего.