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Полиция открыла уголовное дело из-за взрыва в Кривом Роге

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Суббота 18 сентября 2021 15:01
Полиция открыла уголовное дело из-за взрыва в Кривом Роге Фото: полиция открыла производство из-за взрыва в многоэтажке (one.kr.ua)
Автор: Инна Собора

В Кривом Роге на улице Мухина произошел взрыв в многоэтажке. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Первый городской".

Производство открыли по части 1 статьи 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Виновнику может грозить штраф до 2 040 грн, до двух лет исправительных работ или до трех лет ограничения свободы. Пока в полиции продолжают изучать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, взрыв прогремел в многоэтажке в Долгинцевском районе 17 сентября.

В результате в одной из квартир возник пожар, дым от которого наполнил соседние помещения. Спасателям удалось вывести на свежий воздух 52-летнего хозяина квартиры и 10-летнего мальчика, который проживал по соседству. Еще двое детей покинули помещение самостоятельно.

РБК-Украина публиковало фото с места происшествия.

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