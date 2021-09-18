ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поліція відкрила кримінальну справу через вибух у Кривому Розі

Новость на русском →
Субота 18 вересня 2021 15:01
Поліція відкрила кримінальну справу через вибух у Кривому Розі Фото: поліція відкрила провадження через вибух у багатоповерхівці (one.kr.ua)
Автор: Инна Собора

У Кривому Розі на вулиці Мухіна стався вибух у багатоповерхівці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Перший міський".

Провадження відкрили за частиною 1 статті 270 КК України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

Винуватцю може загрожувати штраф до 2 040 грн, до двох років виправних робіт або до трьох років обмеження волі. Поки що у поліції продовжують вивчати усі обставини події.

Нагадаємо, вибух пролунав у багатоповерхівці у Довгинцівському районі 17 вересня.

У результаті в одній з квартир виникла пожежа, дим від якої наповнив сусідні приміщення. Рятувальникам вдалося вивести на свіже повітря 52-річного господаря квартири та 10-річного хлопчика, який проживав по-сусідству. Ще двоє дітей покинули приміщення самостійно.

РБК-Україна публікувало фото з місця події.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Вибух газу
NEWS
У Кривому Розі трьох працівників водоканалу під час робіт затягнуло до насосу, вони загинули
У Кривому Розі трьох працівників водоканалу під час робіт затягнуло до насосу, вони загинули
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт