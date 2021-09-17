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В многоэтажке Кривого Рога прогремел взрыв

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Кривой Рог, Пятница 17 сентября 2021 11:15
В многоэтажке Кривого Рога прогремел взрыв Фото: в многоэтажке Кривого Рога прогремел взрыв (фото t.me/ermolinskiy_news)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 сентября в одном из жилых домов Кривого Рога прогремел взрыв. На место происшествия отправились спасатели, скорая и газовая служба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый городской".

По информации СМИ, около 10:15 к спасателям поступило сообщение о взрыве в девятиэтажке на улице Мухина. Заявительница рассказала, что прогремел взрыв в доме, в котором она проживает.

Кроме того, женщина также рассказала о криках детей, которые находятся на одном из балконов и о дверной раме или оконной раме, что лежит на земле.

По информации местных СМИ, в помещении (где произошел взрыв) в это время находилось трое детей и пожилой мужчина. Всех их спасатели вывели из дома и передали медикам.

О причинах взрыва пока не сообщается, сейчас на место происшествия прибыли председатель райсовета и начальник Криворожского районного управления полиции.

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Кривой Рог Взрыв
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