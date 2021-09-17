Появились фото с места взрыва в Кривом Роге: что произошло

В Кривом Роге на улице Мухина произошел взрыв в многоэтажке. Появились фото с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый городской".

В квартире в это время находился 52-летний мужчина с внуками. А в соседней квартире в помощи нуждался 10-летний мальчик.

Ребенок сообщил, что помещение наполнилось дымом, а выйти сам он не смог, поэтому спасатели открыли входные двери, надели на него дыхательную маску и вывели на свежий воздух. Пострадавший мужчина из первой квартиры также надышался дыма, но от госпитализации отказался.

Что именно взорвалось в квартире, пока не известно.

Фото: в Кривом Роге прогремел взрыв (фото one.kr.ua)