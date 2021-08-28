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Поліція відкрила кримінальну справу через сутички під час ЛГБТ-ходи в Одесі

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Україна, Субота 28 серпня 2021 23:25
Поліція відкрила кримінальну справу через сутички під час ЛГБТ-ходи в Одесі Фото: поліція відкрила кримінальну справу через сутички під час ЛГБТ-ходи в Одесі (https://od.npu.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Поліція відкрила кримінальну справу через сутички під час ЛГБТ-ходи в Одесі. Порушників звинувачують відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, 51 людина затримана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської обасті.

Поліцейські розпочали провадження за фактами хуліганства, масових заворушень та насильства щодо працівників правоохоронних органів. За такими статтями Кримінального кодексу України були кваліфіковані події, що відбулися відразу після закінчення прайд-ходи, що відбулася в Одесі сьогодні, 28 серпня.

Поліція відкрила кримінальну справу через сутички під час ЛГБТ-ходи в Одесі

"Приблизно за 20 хвилин після закінчення акції група провокаторів проявила неадекватну поведінку до правоохоронців та на Дерибасівській кинулася до них у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Поліція присікла спробу порушення правопорядку", - йдеться в заяві поліцейських.

В результаті сутичок 29 поліцейських отримали тілесні ушкодження, їм надали медичну допомогу.

Події кваліфіковано відразу за трьома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) і ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).

Для з'ясування обставин до відділу поліції доставили 51 людину.

Поліція відкрила кримінальну справу через сутички під час ЛГБТ-ходи в Одесі

"Такі дії провокаторів, очевидно, мали на меті спробу розхитування ситуації в Одесі та перевірки на міцність представників правоохоронних органів. Ми дамо принципову оцінку діям правопорушників. Це буде уроком для них. Одещина завжди була і залишатиметься безпечною для її жителів та гостей", - заявив глава поліції області Микола Семінішин.

Як відомо, сьогодні в Одесі під час ЛГБТ-маршу сталася бійка між поліцейськими і радикалами. Радикали кидали димові шашки в учасників акції і в поліцію.

Також повідомлялося, що в результаті сутичок в Одесі постраждали майже 30 поліцейських.

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Одеса ЛГБТ
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