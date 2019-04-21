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Полиция открыла производство из-за заявления о теракте во время дебатов

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 02:49
Полиция открыла производство из-за заявления о теракте во время дебатов
Фото: во время дебатов на НСК "Олимпийский" (president.gov.ua)

19 апреля неизвестный сообщил о возможном теракте во время неофициальных дебатов на стадионе "Олимпийский"

Полиция в субботу, 20 апреля, открыла уголовное производство из-за сообщения о возможном теракте во время дебатов кандидатов в президенты в пятницу, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский". Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам спикера, 19 апреля на линию 102 позвонил мужчина, который заявил, что увидел в сети информацию о том, что во время неофициальных дебатов кандидатов в президенты на стадионе "Олимпийский" будет совершен теракт.

В полиции сообщили, что производство открыто по статье 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, согласно сообщению представителя Нацполиции в Facebook, по состоянию на 18:00 полиция зафиксировала 201 заявление и сообщение, связанные с нарушением избирательного процесса в "день тишины".

"Лидерами антирейтинга остаются Днепропетровская (25), Полтавская (16), Донецкая (15), а также Одесская (14) области и г. Киев (36)", - уточнил Тракало.

Сообщения были связаны с незаконной агитацией (139), подкупом избирателей и нарушением избирательного процесса (по 2).

Напомним, ранее в СБУ заявили, что предположительно с территории РФ поступил звонок о якобы минировании "Суспільного" перед началом дебатов, на которые прибыл только кандидат у президенты Петр Порошенко. 

Также сообщалось, что в течение пятницы из России поступали звонки и о якобы минировании НСК "Олимпийский".

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