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Поліція відкрила провадження через заяву про теракт під час дебатів

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 02:49
Поліція відкрила провадження через заяву про теракт під час дебатів
Фото: під час дебатів на НСК "Олімпійський" (president.gov.ua)

19 квітня невідомий повідомив про можливий теракт під час неофіційних дебатів на стадіоні "Олімпійський"

Поліція у суботу, 20 квітня, відкрила кримінальне провадження через повідомлення про можливий теракт під час дебатів кандидатів у президенти у п’ятницю, 19 квітня, на стадіоні "Олімпійський". Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, передає РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

Зі слів речника, 19 квітня на лінію 102 зателефонував чоловік, який заявив, що побачив у мережі інформацію про те, що під час неофіційних дебатів кандидатів у президенти на стадіоні "Олімпійський" буде вчинено теракт.

У поліції повідомили, що провадження відкрите за статтею 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

Крім того, згідно з повідомленням речника Нацполіції у Facebook, станом на 18:00 поліція зафіксувала 201 заяву та повідомлення, пов'язані з порушенням виборчого процесу в "день тиші".

"Лідерами антирейтингу залишаються Дніпропетровська (25), Полтавська (16), Донецька (15), а також Одеська (14) області, та м. Київ (36)", - уточнив Тракало.

Повідомлення були пов‘язані з незаконною агітацією (139), підкупом виборців і порушенням виборчого процесу (по 2).

Нагадаємо, раніше в СБУ заявили, що ймовірно з території РФ надійшов дзвінок про нібито мінування "Суспільного" перед початком дебатів, на які прибув тільки кандидат у президенти Петро Порошенко.

Також повідомлялося, що протягом п'ятниці з Росії надходили дзвінки й про нібито мінування НСК "Олімпійський".

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