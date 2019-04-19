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СБУ: из РФ поступали звонки о "минировании" НСК "Олимпийский"

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 21:54
СБУ: из РФ поступали звонки о "минировании" НСК "Олимпийский"
Фото: НСК "Олимпийский" во время дебатов (wikipedia.org)

Звонок о минировании студии "Суспільного" также, вероятно, поступал из РФ

Предположительно с территории РФ поступил звонок о якобы минировании "Суспільного" перед началом дебатов, на которые прибыл только кандидат у президенты Петр Порошенко. Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, ранее в течение пятницы поступали звонки о якобы минировании НСК "Олимпийский", и эти звонки поступали из РФ.

"СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Суспільного". Мы не исключаем, что он поступил с территории РФ", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в полиции сообщили, что не располагают информацией о поступившем звонке о минировании "Суспільного". При этом, по данным полиции Киева, ранее в пятницу на спецлинию "102" поступало сообщение о якобы минировании НСК "Олимпийский".

Напомним, во время дебатов на "Суспільному" ведущая Мирослава Барчук заявила, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Ведущая заявила, что любой может покинуть зал, ведь есть угроза теракта. Она сообщила, что информация о том, что в зале есть человек, который готовит покушение на действующего президента, поступила на линию "102". Однако было принято решение не останавливать проведение дебатов.

 

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