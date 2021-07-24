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Полиция открыла производство из-за ночного пожара в доме престарелых в Кривом Роге

Автор: Инна Собора

Полиция открыла уголовное дело по факту пожара в доме для пожилых людей в Кривом Роге. Производство зарегистрировано по части 1 статьи 270 Уголовного кодекса Украины - Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, возгорание в хозяйственной комнате на первом этаже трехэтажного дома-пансионата. Огонь повредил имущество на площади 16 квадратных метров.

"Сейчас причины возгорания выясняются. Полиция начала необходимые проверки для установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 3: 00 в доме престарелых возник пожар. Спасателям пришлось выносить пожилых людей на свежий воздух.

Всего эвакуированы 22 пожилых человека и 3 медработника.

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