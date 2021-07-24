В Кривом Роге ночью горел дом престарелых
В Кривом Роге ночью произошел пожар в доме престарелых. Эвакуировали 22 человека пожилого возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Информация о пожаре поступила в 03:06. Возгорание возникло в частном доме престарелых, который располагается на улице Железная Саксаганского района.
Прибыв на место спасатели установили, что пожар возник в середине хозяйственной комнаты, которая расположена на первом этаже трехэтажного дома.
На момент возникновения пожара внутри дома находился 25 человек: 22 из них - пожилого возраста (жители пансионата) и 3 человека медицинского персонала:
- с первого этажа вынесли на свежий воздух 14 человек (из них 5 выведено персоналом пансионата до прибытия подразделений ГСЧС);
- со второго этажа вынесли на свежий воздух 3 человека и 3 человека и выведено в аппаратах СИЗОД;
- с третьего этажа выведены в аппаратах СИЗОД 2 человека.
Пожар локализован в 03:26 и ликвидирован в 04:20.
Огнем уничтожено старое домашнее имущество в хозяйственной комнате на площади 16 квадратных метров.
Фото: пожар в доме престарелых (dp.dsns.gov.ua)