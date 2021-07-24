Поліція відкрила провадження через нічну пожежу в будинку престарілих в Кривому Розі

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом пожежі у будинку для літніх людей в Кривому Розі. Провадження зареєстроване за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
За попередніми даними, загоряння виникло у господарчій кімнаті на першому поверсі триповерхового будинку-пансіонату. Вогонь пошкодив майно на площі 16 квадратних метрів.
"Наразі причини загоряння з’ясовуються. Поліція розпочала необхідні перевірки для встановлення усіх обставин події", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що близько 3:00 в будинку престарілих виникла пожежа. Рятувальникам довелося виности літніх людей на свіже повітря.
Всього евакуйовані 22 літніх людей та 3 медпрацівників.