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Поліція відкрила провадження через мінування аеропорту Одеси

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 14:19
Поліція відкрила провадження через мінування аеропорту Одеси
Фото: вилучена зброя (od.npu.gov.ua)

У зловмисника виявили пневматичну зброю

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом мінування міжнародного аеропорту "Одеса". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, зловмисник, який увірвався на територію міжнародного аеропорту "Одеса" та заявив про його замінування, був затриманий. Порушником виявився 26-річний мешканець Одеси. В автомобілі зловмисника виявили пневматичну зброю.

Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 259 Кримінального кодексу, тобто завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

"Зараз з правопорушником працюють поліцейські. Перевіряється його причетність до повідомлення про мінування аеропорту та інших об’єктів Одеси", - додали в поліції.

Нагадаємо, вранці 8 січня невідомий чоловік, одягнений у балаклаву, увірвався на територію міжнародного аеропорту "Одеса" та заявив про його замінування. Весь персонал та пасажирів аеропорту було відразу евакуйовано. Місцеві ЗМІ писали, що чоловіка затримали, а територію аеропорту перевіряли на наявність вибухівки.

Крім того, 30 грудня у Києві через анонімне повідомлення про мінування закривали станцію метро "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності". Мінування метрополітену не підтвердилося.

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