Полиция открыла производство по факту пожара на химпредприятии под Львовом

Фото: место происшествия (lv.npu.gov.ua)

Производство открыто по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на территории складов химпредприятия "Ника Друк" в селе Чижки Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Производство открыто по части 1 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы. Правоохранители устанавливают причину возгорания.

Фото: место пожара (lv.npu.gov.ru)

В результате пожара пострадал и был госпитализирован 39-летний житель Пустомытовского района. По предварительной информации врачей, у мужчины диагностировали ожоги головы, туловища и верхних конечностей.

Напомним, пожар на территории складских помещений площадью 2 тыс. квадратных метров удалось локализовать в 15:44, полностью потушить - в 18:17.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Дрогобыче Львовской области в результате обвала дома погибло 8 человек. В отношении двух работников коммунальных служб открыли дело.