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Пожар на складах химпредприятия под Львовом ликвидировали

Новости » Происшествия    30.08.2019 - 21:07
Пожар на складах химпредприятия под Львовом ликвидировали
Фото: пожар на складе (dsns.gov.ua)

Выбросов вредных химических веществ не зафиксировали

Пожар, который произошел сегодня в с. Чижки Львовской области на территории складов химпредприятия "Ника Друк", был ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар на территории складских помещений площадью 2 тыс. квадратных метров удалось локализировать в 15:44, полностью загасить - в 18:17.

Отмечается, что в результате замеров воздуха не было обнаружено превышения нормы вредных химических веществ.

"Было совершено 7 замеров воздуха по периметру территории складских помещений, на которой возник пожар. Предельной допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 114 человек и 30 единиц техники.

Напомним, пожар произошел на территории складов химпредприятия "Ника Друк" около 14:00. В результате пожара пострадали 2 работника предприятия. "Ника Друк" - предприятие, которое производит упаковочные материалы, промышленную и бытовую химию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Дрогобыче Львовской области в результате обвала дома погибло 8 человек. В отношении двух работников коммунальных служб открыли дело. Их обвиняют в служебной халатности. 30 августа суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

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