UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Полиция открыла два дела после конфликта из-за паркоместа возле магазина в Киеве

Автор: Дмитрий Левицкий

Киевская полиция возбудила два уголовных дела после вчерашнего конфликта вблизи магазина "Ибис" на бульваре Леси Украины. Там поспорили владелец магазина и инспектор по парковке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

В ходе конфликта был применен слезоточивый газ, в результате чего оба участника спора получили ожоги глаз. Участники конфликта - киевляне, 1990 и 1974 годов рождения. У них отобрали объяснения.

"По факту происшествия начато два уголовных производства по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Напомним, вчера в Киеве инспектор обнаружил демонтаж антипарковочных столбиков возле магазина, после чего на него напал владелец сети.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевУголовное дело