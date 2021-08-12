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Поліція відкрила дві справи після конфлікту через паркомісце біля магазину в Києві

Автор: Дмитро Левицький

Київська поліція порушила дві кримінальні справи після вчорашнього конфлікту поблизу магазину "Ібіс" на бульварі Лесі України. Там посперечалися власник магазину та інспектор з паркування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

В ході конфлікту було застосовано сльозогінний газ, в результаті чого обоє учасників суперечки отримали опіки очей. Учасники конфлікту - кияни, 1990 та 1974 років народження. У них відібрали пояснення.

"За фактом події розпочато два кримінальних провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - розповіли в поліції.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.

Нагадаємо, вчора у Києві інспектор виявив демонтування антипаркувальних стовпчиків біля магазину, після чого на нього напав власник мережі.

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КиївКримінальна справа