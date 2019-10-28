ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция расследует убийство в Николаеве

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 11:59
Полиция расследует убийство в Николаеве
Иллюстративное фото (РБК-Укриана)

Полиция внесла сведения по признаку умышленного убийства

Полиция открыла дело в отношении умышленного убийства вблизи городского совета в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Сообщается, что по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

"Эксперт, осмотрев труп, обнаружил многочисленные ножевые ранения в спину и травмы головы. Для установления причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Личность потерпевшего полицейские сразу установили, им оказался 29-летний местный житель. Обстоятельства преступления, а также причастные к убийству лица устанавливаются", - говорится в сообщении.

Полиция расследует убийство в НиколаевеФото: место убийства в Николаеве (mk.npu.gov.ua)

Напомним, утром 28 октября в кустах вблизи николаевского горсовета прохожие обнаружили тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Сообщалось, что по предварительным данным, убийство произошло с 3 до 4 утра.

Также РБК-Украина сообщало, что в Одесской области произошла драка иностранцев с местными жителями, в результате которой погибли два человека, еще один пострадал. Сообщается, что правоохранители задержали иностранцев.

В Николаеве полицейский автомобиль столкнулся с микроавтобусом В Николаеве полицейские на авто врезались в столб, есть погибший
Новости Украины Николаевпреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь