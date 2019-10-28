Полиция расследует убийство в Николаеве

Иллюстративное фото (РБК-Укриана)

Полиция внесла сведения по признаку умышленного убийства

Полиция открыла дело в отношении умышленного убийства вблизи городского совета в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Сообщается, что по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

"Эксперт, осмотрев труп, обнаружил многочисленные ножевые ранения в спину и травмы головы. Для установления причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Личность потерпевшего полицейские сразу установили, им оказался 29-летний местный житель. Обстоятельства преступления, а также причастные к убийству лица устанавливаются", - говорится в сообщении.

Фото: место убийства в Николаеве (mk.npu.gov.ua)

Напомним, утром 28 октября в кустах вблизи николаевского горсовета прохожие обнаружили тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Сообщалось, что по предварительным данным, убийство произошло с 3 до 4 утра.

Также РБК-Украина сообщало, что в Одесской области произошла драка иностранцев с местными жителями, в результате которой погибли два человека, еще один пострадал. Сообщается, что правоохранители задержали иностранцев.