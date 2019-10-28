Поліція розслідує вбивство в Миколаєві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція внесла відомості за ознакою умисного вбивства

Поліція відкрила справу щодо умисного вбивства поблизу міської ради у Миколаєві. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Миколаївській області.

Повідомляється, що за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

"Експерт, оглянувши труп, виявив численні ножові поранення в спину і травми голови. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу. Особистість потерпілого поліцейські одразу встановили, ним виявився 29-річний місцевий житель. Обставини злочину, а також причетні до вбивства особи встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце вбивства в Миколаєві (mk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вранці 28 жовтня в кущах поблизу миколаївської міськради перехожі виявили тіло чоловіка з множинними ножовими пораненнями. Повідомлялося, що за попередніми даними, вбивство сталося з 3 до 4 ранку.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області сталася бійка іноземців з місцевими жителями, в результаті якої загинули дві людини, ще один постраждав. Повідомляється, що правоохоронці затримали іноземців.