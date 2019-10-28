В Николаеве возле горсовета зарезали мужчину

Иллюстративное фото (zak-kor.net)

Убийство произошло 28 октября с 3 до 4 утра

В Николаеве возле городского совета в кустах обнаружили труп мужчины с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что, по предварительным данным, убийство произошло в период с 3 до 4 утра 28 октября. Погибшему около 30 лет. Мужчину нашли в нескольких десятках метров от здания Николаевского горсовета на улице Набережной.

На данный момент на месте происшествия проводятся следственные действия.

Напомним, в Одесской области произошла драка иностранцев с местными жителями. В результате конфликта погибли два человека, еще один пострадал. Сообщается, что правоохранители задержали иностранцев.

Также РБК-Украина писало, что в пятницу, 25 октября, в Харькове в Шевченковском районе возле супермаркета произошла перестрелка, в результате чего погиб человек. Погибший оказался свидетелем по делу убийства депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова Владимир Борох.

Кроме этого сообщалось, что в Днепропетровской области заключенный во время транспортировки убил одного из военнослужащих, который его конвоировал.