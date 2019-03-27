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Полиция открыла дело из-за обысков в Крыму

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 12:46
Полиция открыла дело из-за обысков в Крыму
Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

После обысков силовиков были задержаны 17 активистов

Национальная полиция открыло уголовное производство в связи с проведением российскими силовиками обысков в Крыму. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Следственный отдел Главного управления в АР Крым и Севастополе сообщил, что по данному факту предусмотрена уголовная ответственность - до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что российские силовики задержали уже 17 крымских татар после обысков. В связи с этим Украина обратилась в Совет Европы и ЕС для реакции на эти действия Москвы. 

Как сообщало РБК-Украина, задержали Шабана Умерова, Рустема Сейтхалилова, Ризу Изетова, Фархада Базарова, Джемиля Гафарова, Сейрана Муртазу, Алима Керимова, Тофика Абдулгазиева, Биляла Адилова, Меджита Абдурахманова, Акима Керимова, Рустема Шейхалиева, Сейтвели Сейтабдиева, Яшара Муединова, Акима Бекирова.

Посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при Европейском Союзе в Twitter заявил, что РФ сегодня осуществила самую большую волну нарушений прав человека в Крыму.

"5-летия принятия резолюции ООН: обыски в 27 домах крымских татар, задержаны не менее 10 человек. Мы информируем партнеров по ЕС об ужасном разгоне людей и требуем решительных мер реагирования", - говорится в сообщении.

В частности, ФСБ пригрозило открытием уголовного дела тем, кто пришли поддержать задержанных. МИД Украины уже выразил протест России и призвал ее немедленно освободить всех задержанных активистов.

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