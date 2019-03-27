ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція відкрила справу через обшуки в Криму

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 12:46
Поліція відкрила справу через обшуки в Криму
Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Після обшуків силовиків були затримані 17 активістів

Національна поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з проведенням російськими силовиками обшуків в Криму. Про це повідомляє "Крым.Реалии".

Слідчий відділ Головного управління в АР Крим і Севастополі повідомив, що за даним фактом передбачена кримінальна відповідальність - до п'яти років позбавлення волі.

Відзначимо, що російські силовики затримали вже 17 кримських татар після обшуків. У зв'язку з цим Україна звернулася до Ради Європи та ЄС для реакції на ці дії Москви.

Як повідомляло РБК-Україна, затримали Шабана Умерова, Сейтхалілова Рустема, Тофіка Абдулгазієва, Джеміля Гафарова, Сейрана Муртази, Аліма Керімова, Фархада Базарова, Меджита Абдурахманова, Якима Бекірова, Рустема Шейхалієва, Сейтвелі Сейтаптієва і Яшара Муєдінова, Акіма Бекірова.

Посол України в Королівстві Бельгія, представник України при Європейському Союзі в Twitter заявив, що РФ сьогодні здійснила найбільшу хвилю порушень прав людини в Криму.

"5-річчя прийняття резолюції ООН: обшуки у 27 будинках кримських татар, затримані не менше 10 осіб. Ми інформуємо партнерів по ЄС про жахливий розгін людей і вимагаємо рішучих заходів реагування", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ФСБ пригрозило відкриттям кримінальної справи тим, хто прийшли підтримати затриманих. МЗС України вже висловив протест Росії і закликав її негайно звільнити всіх затриманих активістів.

Україна проінформувала Раду Європи та ЄС про затримання у Криму Затримані в Криму активісти допомагали політв'язням, - омбудсмен
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України КримКримобшукЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся