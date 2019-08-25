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В Днепре грабитель ранил из пистолета полицейского

Новости » Происшествия    25.08.2019 - 14:51
В Днепре грабитель ранил из пистолета полицейского
Фото: обнаружен травматический пистолет (МВД)

Правоохранитель получил ранение ноги

В воскресенье, 25 августа, в Днепре при задержании грабителя был ранен сотрудник полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства внутренних дел в Facebook.

Как сообщается, правоохранители получили сообщение о грабеже на территории Индустриального района города. Сотрудник полиции, прибывший на место преступления, заметил подозреваемого и попытался его задержать.

Отмечается, что злоумышленник во время попытки задержания достал пистолет и открыл огонь в сторону правоохранителя. В результате инцидента полицейский получил ранение ноги и был госпитализирован.

"28-летнего подозреваемого в грабеже и покушении на жизнь подполковника полиции задержали патрульные. Мужчина скрывался в собственной квартире", - рассказали в ведомстве.

Также на месте совершения преступления сотрудники полиции обнаружили вещественные доказательства, а именно две гильзы, пистолет травматического действия и похищенные золотые украшения.

В Днепре грабитель ранил из пистолета полицейского

Напомним, что в пятницу, 23 августа, в одном из почтовых отделений Харьковской области произошла стрельба. В городе Змиев мужчина в ходе конфликта с персоналом почты открыл стрельбу из стартового пистолета.

РБК-Украина писало , что в ночь на 20 августа возле метро "Голосеевская" в Киеве произошла стрельба. На месте происшествия полицейские обнаружили трех раненых мужчин. Они имели огнестрельные и ножевые ранения.

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