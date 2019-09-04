Поліція відкрила справу за фактом замаху на ректора ТНЕУ

Фото: Андрій Крысоватый (terminovo.te.ua)

Ректор і його дружина отримали поранення і знаходяться в реанімації

Національна поліція почала кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крысоватого. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Тернопільській області.

Як повідомили в поліції, щодо події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"У дворі господарства, де проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, стався вибух невідомого предмета, в результаті чого поранення отримав господар і його дружина. Постраждалі доставлені в реанімаційне відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, вибух у дворі Андрія Крысоватого стався 4 вересня близько 8:00. За повідомленням очевидців, у двір ректора ТНЕУ підкинули пакет, який вибухнув під час того, як його взяв у руки педагог.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Дніпрі під час затримання грабіжник вистрілив у поліцейського. Правоохоронець отримав поранення ноги.