Ранение активиста в Николаеве: стала известна причина

Фото: пистолет (РБК-Украина)

Правоохранители открыли уголовное производство

Ранение активиста общественной организации в Николаеве произошло по неосторожности. Пострадавший разбирал травматический пистолет.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

По версии следствия, вечером мужчина вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении, после чего они вернулись домой. Дома пострадавший решил разобрать пистолет.

"Как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам", - рассказали в полиции.

Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили помповое ружье, гранату Ф-1 и патроны к пистолету травматического действия. Ружье зарегистрировано на пострадавшего, но травматический пистолет у него был незаконно.

"Местонахождение пистолета следователи установили и изъяли его. Пути поступления оружия и других причастных к этому людей теперь будет устанавливать полиция", - отметили в ведомстве.

По факту инцидента правоохранители открыли дело по ст. 128 Уголовного кодекса Украины, то есть неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Напомним, сегодня утром полиция Николаева сообщила о доставлении в больницу с огнестрельным ранение в голову местного общественного активиста. Местные СМИ писали, что пострадал глава областной ячейки партии "Свобода" Демид Губский.

Добавим, от ранения в голову погибла жена депутата Николаевского облсовета в июне этого года.