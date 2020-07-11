ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ранение активиста в Николаеве: стала известна причина

Николаев, Суббота 11 июля 2020 19:51
Ранение активиста в Николаеве: стала известна причина
Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители открыли уголовное производство

Ранение активиста общественной организации в Николаеве произошло по неосторожности. Пострадавший разбирал травматический пистолет.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

По версии следствия, вечером мужчина вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении, после чего они вернулись домой. Дома пострадавший решил разобрать пистолет.

"Как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам", - рассказали в полиции.

Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили помповое ружье, гранату Ф-1 и патроны к пистолету травматического действия. Ружье зарегистрировано на пострадавшего, но травматический пистолет у него был незаконно.

"Местонахождение пистолета следователи установили и изъяли его. Пути поступления оружия и других причастных к этому людей теперь будет устанавливать полиция", - отметили в ведомстве.

По факту инцидента правоохранители открыли дело по ст. 128 Уголовного кодекса Украины, то есть неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Напомним, сегодня утром полиция Николаева сообщила о доставлении в больницу с огнестрельным ранение в голову местного общественного активиста. Местные СМИ писали, что пострадал глава областной ячейки партии "Свобода" Демид Губский.

Добавим, от ранения в голову погибла жена депутата Николаевского облсовета в июне этого года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Николаевраненыеактивисты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь