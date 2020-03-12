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Полиция открыла дело по факту нападения на главврача Института рака

Новости » Общество     12.03.2020 - 16:34
Полиция открыла дело по факту нападения на главврача Института рака
Фото: Андрей Безносенко (facebook.com)

Полиция устанавливает личности двух нападавших

Полиция Киева открыла дело по факту нападения на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко. Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.

Как отметили правоохранители, к нападению на главврача Института рака причастны двое парней. Их личность на данный момент устанавливается.

"Когда потерпевший подходил к подъезду своего дома, один из злоумышленников распылил в его сторону слезоточивый газ. Когда пострадавший начал убегать, нападавшие догнали его и несколько раз ударили в лицо, после чего скрылись", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее Безносенко сообщил, что 11 марта на него совершили нападение двое неизвестных. Как отметил главврач, из-за ушибов головы и рваных рук он вынужден перенести ближайшие операции на позже.

Также РБК-Украина писало, что 12 марта представители "Нацкорпуса" сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства, которая была разработана для реинтеграции Донбасса. По данному факту полиция задержала 15 участников стычки, которые, в том числе, напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

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