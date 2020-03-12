Поліція відкрила справу за фактом нападу на головного лікаря Інституту раку

Фото: Андрій Безносенко (facebook.com)

Поліція встановлює особи двох нападників

Поліція Києва відкрила справу за фактом нападу на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенко. Про це повідомили в прес-службі київської поліції.

Як зазначили правоохоронці, до нападу на головного лікаря Інституту раку причетні двоє хлопців. Їх особистість на цей час встановлюється.

"Коли потерпілий підходив до під'їзду свого будинку, один зі зловмисників розпилив у його бік сльозогінний газ. Коли потерпілий почав тікати, нападники наздогнали його і кілька разів вдарили в обличчя, після чого зникли", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Нападникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Безносенко повідомив, що 11 березня на нього здійснили напад двоє невідомих. Як зазначив головний лікар, із-за травм голови і рваних рук він змушений перенести найближчі операції на пізніше.

Також РБК-Україна писало, що 12 березня представники "Нацкорпусу" зірвали презентацію Національної платформи примирення і єдності, яка була розроблена для реінтеграції Донбасу. За даним фактом поліція затримала 15 учасників сутички, які, зокрема, напали на радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.