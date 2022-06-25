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Полиция открыла более 800 дел за поддержку оккупантов, среди фигурантов есть экс-чиновники

Фото: глава Нацполиции Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители открыли с начала войны 830 уголовных дел из-за коллаборационной деятельности. Среди фигурантов есть бывшие должностные лица и силовики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко в интервью изданию "Новое время".

"830 уголовных производств открыто по статье о коллаборационной деятельности. 1355 человек за коллаборанство уже получили подозрения на сегодня. И в суд мы успели направить 55 таких уголовных производств", - сказал Клименко.

По его словам, в основном коллаборантами являются люди, которые открыто поддерживают оккупантов и оправдывают деятельность России. Среди них есть экс-чиновники и правоохранители.

"Есть такие люди, которые откровенно симпатизировали Российской Федерации, ждали "русский мир". Это связано было и с пропагандой, которую навязывали много лет российские средства массовой информации, да и некоторые политические партии, которые функционировали на территории нашего государства", - пояснил глава полиции.

Напомним, что мэру-коллаборанту города Южное огласили приговор, он получил два года условного срока.

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полиция