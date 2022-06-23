Отделался условным сроком. Мэру-коллаборанту Южного вынесли судебный приговор

Киевский райсуд Харькова вынес приговор мэру города Южный Александру Брюханову, которого обвиняют в сотрудничестве с оккупантами. Чиновник получил условный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда .

Отмечается, что подсудимый "безоговорочно признал свою вину в совершении уголовного преступления". Также он заключил договор с обвинением.

Согласно решению суда, Брюханову назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от него, с испытательным сроком на 2 года. При этом меру пресечения коллаборанту отменили и освободили из-под стражи в зале суда.

Стоит заметить, что Брюханов еще в первые дни войны призвал население Южного не сопротивляться оккупантам. За это его начали подозревать в коллаборнатстве.