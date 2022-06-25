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Поліція відкрила понад 800 справ за підтримку окупантів, серед фігурантів є експосадовці

Фото: очільник Нацполіції Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці відкрили з початку війни 830 кримінальних справ через колабораційну діяльність. Серед фігурантів є колишні посадовці та силовики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Нацполіції Ігоря Клименка в інтерв'ю виданню "Новое время".

"830 кримінальних проваджень відкрито за статтею про колабораційну діяльність. 1355 осіб за колаборанство вже отримали підозри на сьогодні. І до суду ми встигли скерувати 55 таких кримінальних проваджень", - сказав Клименко.

За його словами, здебільшого колаборантами є люди, які відкрито підтримують окупантів та виправдовують діяльність Росії. Серед них є ексчиновники та правоохоронці.

"Є такі люди, які відверто симпатизували Російській Федерації, чекали "рускій мір". Це пов’язано було і з пропагандою, яку нав’язували багато років російські засоби масової інформації, та й деякі політичні партії, які функціонували на території нашої держави", - пояснив очільник поліції.

Нагадаємо, що меру-колаборанту міста Південне оголосили вирок, він отримав два роки умовного терміну.

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