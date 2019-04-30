Полиция Одессы переходит на усиленный режим работы

С 30 апреля полиция Одессы переходит на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию области.

Как отмечается, 1 и 2 мая в Одессу прибывают дополнительные силы и средства, которые совместно с правоохранителями региона будут нести охрану общественного порядка и обеспечат публичную безопасность граждан.

"Участие в инструктаже приняли около 700 правоохранителей, 50 единиц техники и 14 служебных собак", - сообщает пресс-служба полиции.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что накануне проведения массовых мероприятий в городе запрещено использовать символику тоталитарных режимов.

"Просим не поддаваться на провокации. Следуйте законности, избегайте конфликтов и берегите себя и своих родных", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство внутренних дел предупредило граждан, что на пасхальные праздники полиция переходит в усиленный режим работы. Безопасность на пасхальные праздники будет обеспечивать около 21 тыс. правоохранителей. Правоохранители усилят меры безопасности вблизи культовых сооружений на период религиозных праздников и поминальных дней, противопожарной безопасности, а также безопасности на автодорогах.

Напомним, в связи с пасхальными и майскими праздниками "Укрзализныця" назначила 24 дополнительные поезда на праздники. Запланированы дополнительные пассажирские поезда в направлениях Киев - Львов, Киев - Черновцы, Киев - Днепр, Днепр - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Запорожье.