ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция Одессы переходит на усиленный режим работы

Новости » Общество    30.04.2019 - 17:13
Полиция Одессы переходит на усиленный режим работы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

1 и 2 мая в Одессу прибывают дополнительные силы и средства, которые совместно с правоохранителями региона будут нести охрану общественного порядка

С 30 апреля полиция Одессы переходит на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию области. 

Как отмечается, 1 и 2 мая в Одессу прибывают дополнительные силы и средства, которые совместно с правоохранителями региона будут нести охрану общественного порядка и обеспечат публичную безопасность граждан.

"Участие в инструктаже приняли около 700 правоохранителей, 50 единиц техники и 14 служебных собак", - сообщает пресс-служба полиции. 

Кроме того, в пресс-службе отметили, что накануне проведения массовых мероприятий в городе запрещено использовать символику тоталитарных режимов.

"Просим не поддаваться на провокации. Следуйте законности, избегайте конфликтов и берегите себя и своих родных", - говорится в сообщении. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство внутренних дел предупредило граждан, что на пасхальные праздники полиция переходит в усиленный режим работы. Безопасность на пасхальные праздники будет обеспечивать около 21 тыс.  правоохранителей. Правоохранители усилят меры безопасности вблизи культовых сооружений на период религиозных праздников и поминальных дней, противопожарной безопасности, а также безопасности на автодорогах.

Напомним, в связи с пасхальными и майскими праздниками  "Укрзализныця" назначила 24 дополнительные поезда на праздники. Запланированы дополнительные пассажирские поезда в направлениях Киев - Львов, Киев - Черновцы, Киев - Днепр, Днепр - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Запорожье.

 


 

 
Полиция за сутки зафиксировала почти 6 тысяч нарушений ПДД В Украине 20 тысяч полицейских продолжают нести службу в усиленном режиме
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Одессаполицияусиленный режим работы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь