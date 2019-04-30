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Поліція Одеси переходить на посилений режим роботи

Новини » Суспільство    30.04.2019 - 17:13
Поліція Одеси переходить на посилений режим роботи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

1 і 2 травня в Одесу прибувають додаткові сили і засоби, які спільно з правоохоронцями регіону будуть нести охорону громадського порядку

З 30 квітня поліція Одеси переходить на посилений режим несення служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію області.

Як наголошується, 1 і 2 травня в Одесу прибувають додаткові сили і засоби, які спільно з правоохоронцями регіону будуть нести охорону громадського порядку і забезпечать публічну безпеку громадян.

"Участь в інструктажі взяли близько 700 правоохоронців, 50 одиниць техніки та 14 службових собак", - повідомляє прес-служба поліції.

Крім того, в прес-службі зазначили, що напередодні проведення масових заходів у місті заборонено використовувати символіку тоталітарних режимів.

"Просимо не піддаватися на провокації. Дотримуйтесь законності, уникайте конфліктів і бережіть себе і своїх рідних", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство внутрішніх справ попередило громадян, що на великодні свята поліція переходить у посилений режим роботи. Безпека на великодні свята буде забезпечувати близько 21 тис. правоохоронців. Правоохоронці посилять заходи безпеки поблизу культових споруд на період релігійних свят та поминальних днів, протипожежної безпеки, а також безпеки на автошляхах.

Нагадаємо, у зв'язку з великодніми та травневими святами "Укрзалізниця" призначила 24 додаткові поїзди на свята. Заплановані додаткові пасажирські поїзди у напрямках Київ - Львів, Київ - Чернівці, Київ - Дніпро, Дніпро - Одеса, Харків - Одеса, Львів - Запоріжжя.

 


 

 
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