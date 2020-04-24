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Полиция Одессы назвала версию пожара в монастыре

Новости » Происшествия     24.04.2020 - 12:48
Полиция Одессы назвала версию пожара в монастыре
Фото: пожар в монастыре (od.dsns.gov.ua)

Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, одна из которых - поджог

Полиция Одесской области расследует обстоятельства пожара в православном монастыре в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, одна из которых - поджог.

"Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 апреля в Одессе произошел пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря. В результате пожара уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние здания. Погибших и пострадавших нет.

Ранее, в ночь на 2 февраля в Закарпатской области произошел пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого. Пожар в деревянной церкви города Иршава произошел около часа ночи. Из-за легковоспламеняемости материалов, из которых была построена церковь, огонь быстро распространился площадью.

РБК-Украина писало, что во время пожара в Минкульте удалось спасти четырех человек, которые находились в здании ведомства. Предварительной причиной пожара в ведомстве стала неисправность проводки.

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