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Полиция объявила о подозрении участнику хулиганских действий на матче "Динамо" - "Александрия"

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Киев, Пятница 15 октября 2021 21:17
Полиция объявила о подозрении участнику хулиганских действий на матче "Динамо" - "Александрия" Фото: во время матча "Динамо" - "Александрия" на НСК Олимпийский (upl.ua)
Автор: Артем Горовенко

Полиция Киева вручила подозрение в хулиганских действиях одного из участников драки на трибунах НСК "Олимпийский" во время матча "Динамо" - "Александрия" в 8-м туре УПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киеве.

Правоохранители уточнили, что пока одному участнику объявлено подозрение - это киевлянин 1993 года рождения. В полиции обещают, что это не единственный и не последний фигурант дела - подобные сообщения готовятся для других причастных к драке. Производство заведено по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Драка между ультрас "Динамо" и зрителями произошла в субботу, 18 сентября, во время матча Премьер-лиги Украины "Динамо" - "Александрия".

Одна из зрительниц сообщила в ФБ, что ультрас сделали замечание из-за пиротехники, после чего несколько человек перелезли через ограждение и избили болельщиков.

19 сентября на сайте киевского клуба появилось заявление с осуждением "хулиганских действий группы болельщиков в отношении зрителей матча".

Фото и видеоматериалы руководство стадиона и клуба предоставили полиции.

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