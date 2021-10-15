Поліція оголосила про підозру учаснику хуліганських дій на матчі "Динамо" - "Олександрія"

Поліція Києва вручила підозра в хуліганських діях одного з учасників бійки на трибунах НСК "Олімпійський" під час матчу "Динамо" - "Олександрія" в 8-му турі УПЛ.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіціі в Києві.

Правоохоронці уточнили, що поки одному учаснику оголошено підозру - це киянин 1993 року народження. У поліції обіцяють, що це не єдиний і не останній фігурант справи - подібні повідомлення готуються для інших причетних до бійки. Виробництво заведено за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Бійка між ультрас "Динамо" і глядачами відбулася в суботу, 18 вересня, під час матчу прем'єр-ліги України "Динамо" - "Олександрія".

Одна з глядачок повідомила в ФБ, що ультрас зробили зауваження через піротехніку, після чого кілька людей перелізли через огорожу і побили уболівальників.

19 вересня на сайті київського клубу з'явилася заява із засудженням "хуліганських дій групи уболівальників щодо глядачів матчу".

Фото і відеоматеріали керівництво стадіону і клубу надали поліції.