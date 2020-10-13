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Полиция объявила подозрение иностранцу, стрелявшему во время автопробега в Киеве

Автор: Роман Тверденко

Полиция задержала и предъявила обвинения 19-летнему иностранцу, причастному к стрельбе в Киеве. В воскресенье он участвовал в автопробеге в центре города.

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Об этом сообщает Национальная полиция.

В пробеге участвовали 14 иностранцев. В ходе выяснения обстоятельств правоохранители узнали, что к стрельбе во время мероприятия причастен 19-летний гражданин другой страны.

Парень задержан полицией, ему предъявлено обвинение по ч.4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит тюремный срок от трех до семи лет. Вскоре ему будет избрана мера пресечения.

11 октября по центру Киева проехала колонна автомобилей с символикой Азербайджана, Турции и Украины. Двигаясь по улице Грушевского иностранцы сделали несколько выстрелов. Правоохранители на месте происшествия нашли четыре гильзы.

Вчера сообщалось, что в Запорожье произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля. В результате инцидента один из водителей погиб, а еще четверо человек пострадали.

Также в Киеве на Подоле был задержан мужчина, который поджег дом. Также он разбил кирпичом стекло в автомобилях.

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