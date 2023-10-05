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Поліція обшукала будинки російського олігарха Усманова в Баварії

Фото: будинки російського олігарха Усманова обшукали в Баварії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німецькі поліцейські та митники обшукали кілька об'єктів нерухомості на півдні Німеччини, які належать громадянинові Росії, у зв'язку з активами, замороженими відповідно до санкцій Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило Reuters, що метою операції став російський олігарх Алішер Усманов.

Спеціальна комісія, що отримала назву "Матрьошка", створена санкційним управлінням німецької митниці, повідомила у своїй заяві, що офіцери обшукували нерухомість у Великому Мюнхені та Тегернзеї у Баварії.

Спеціальна комісія німецької митниці заявила, що діяла на підставі ордера на обшук, виданий судом. У відомстві заявили, що не можуть надати додаткову інформацію про операцію з тактичних причин.

У вересні 2022 року німецька поліція обшукала віллу Усманова у престижному курортному містечку Роттах-Егерн на березі Тегернзеї. Згодом суд визнав рейди незаконними.

Усманов, який підтримує тісні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, було внесено до списку санкцій Європейського Союзу після початку війни РФ проти України.

За даними Spiegel, слідчі звинувачують Усманова в несплаті 555 млн євро податків до скарбниці Німеччини в період з 2014 по 2022 рік.

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