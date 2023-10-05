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Полиция обыскала дома российского олигарха Усманова в Баварии

Фото: дома российского олигарха Усманова обыскали в Баварии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Немецкие полицейские и таможенники обыскали несколько объектов недвижимости на юге Германии, принадлежащих гражданину России, в связи с активами, замороженными в соответствии с санкциями Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что целью операции стал российский олигарх Алишер Усманов.

Специальная комиссия, получившая название "Матрешка", созданная санкционным управлением немецкой таможни, сообщила в своем заявлении, что офицеры обыскивали недвижимость в Большом Мюнхене и Тегернзее в Баварии.

Специальная комиссия немецкой таможни заявила, что действовала на основании ордера на обыск, выданного судом. В ведомстве заявили, что не могут предоставить дополнительную информацию об операции по тактическим причинам.

В сентябре 2022 года немецкая полиция обыскала виллу Усманова в престижном курортном городке Роттах-Эгерн на берегу Тегернзее. Позже суд признал рейды незаконными.

Усманов, который поддерживает тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, был внесен в санкционный список Европейского Союза после начала войны РФ против Украины.

По данным Spiegel, следователи обвиняют Усманова в неуплате 555 млн евро налогов в казну Германии в период с 2014 по 2022 год.

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