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Полиция обнаружила хищение бюджетных средств при ремонте больницы во Львове

Львов, Вторник 03 ноября 2020 16:47
Полиция обнаружила хищение бюджетных средств при ремонте больницы во Львове
Фото: оглашение подозрения предпринимателю (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Во Львове директор предприятия-подрядчика завышал стоимость материалов для ремонта детской больницы. Разница между реальной стоимостью и указанной составила 6,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Установлено, что 34-летний житель города Борислав, руководящий предприятием-подрядчиком по выполнению работ, на протяжении 2018-19 годов составлял и подписывал документы, в которые вносил недостоверные данные по стоимости блоков для замены окон и дверей.

Экспертиза установила, что путем завышения стоимости материалов мужчина присвоил 6,59 миллиона гривен, выделенных из бюджета на ремонтные работы в больнице.

Сегодня следователи сообщили ему о подозрении по ч.5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Санкция по статье - лишение свободы на 7-12 с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что из стратегического предприятия систематически разворовывали авиционные комплектующие. Их продавали в страны западной Азии и бывшего СНГ.

Также известно, что Служба безопасности Украины разоблачила теневую схему импорта светлых нефтепродуктов. Она нанесла ущерб государственному бюджету Украины более 200 млн гривен.

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