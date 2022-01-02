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Полиция Нигерии провела операцию по спасению более 20 детей, похищенных вооруженными боевиками

Автор: Анна Полисученко

На северо-западе Нигерии полиция провела операцию по спасению детей. Их похитили вооруженные боевики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Накануне вечером полиция штата Замфара получила сообщение о том, что неизвестные заблокировали магистраль и похитили пассажиров из пяти автомобилей.

Как отмечается, полицейские, прибывшие на место происшествия, вступили в ожесточенную перестрелку с боевиками. Им удалось отбить у преступников 21 ребенка - дети направлялись в школу в соседнем штате Кацина.

В то же время, по данным правоохранителей, бандиты продолжают удерживать неустановленное пока количество заложников, в том числе учителя и водителя школьного автобуса.

В район чрезвычайного происшествия отправлены дополнительные силы полиции. Ее официальный представитель призвал местных жителей предоставить информацию о местах укрытия и путях передвижениях боевиков.

Ранее мы писали, что в Нигерии боевики подожгли автобус с людьми: погибло не меньше 30 человек.

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Нигерия