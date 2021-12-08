В Нигерии боевики подожгли автобус с людьми: погибло не меньше 30 человек

В Нигерии боевики подожгли автобус с пассажирами. В результате погибли не менее 30 человек, в числе которых женщины и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пресс-секретарь северо-западной полиции штата Борно Сануси Абубакар сообщил, что вооруженными людьми был подожжен автобус с 24 пассажирами. Семь человек спаслись и с травмами и были доставлены в больницу.

Однако местные жители, которые прибыли на место происшествия и помогли забрать тела, сообщили изданию, что автобус был перегружен, а тела сгорели до неузнаваемости.

Они отметили, что насчитали останков тел не менее 30 человек, включая женщин и детей.

По словам жителей, жители деревни попали в засаду на дороге, соединяющей район местного самоуправления Сабон Бирни и деревню Гидан Бава в штате Борно.