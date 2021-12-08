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В Нигерии боевики подожгли автобус с людьми: погибло не меньше 30 человек

Новина українською →
Нигерия, Среда 08 декабря 2021 02:11
В Нигерии боевики подожгли автобус с людьми: погибло не меньше 30 человек Фото: боевики в Нигерии подожгли автобус (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Нигерии боевики подожгли автобус с пассажирами. В результате погибли не менее 30 человек, в числе которых женщины и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь северо-западной полиции штата Борно Сануси Абубакар сообщил, что вооруженными людьми был подожжен автобус с 24 пассажирами. Семь человек спаслись и с травмами и были доставлены в больницу.

Однако местные жители, которые прибыли на место происшествия и помогли забрать тела, сообщили изданию, что автобус был перегружен, а тела сгорели до неузнаваемости.

Они отметили, что насчитали останков тел не менее 30 человек, включая женщин и детей.

По словам жителей, жители деревни попали в засаду на дороге, соединяющей район местного самоуправления Сабон Бирни и деревню Гидан Бава в штате Борно.

Отметим, что подобные нападения в Нигерии не редкость. Вооруженные боевики часто похищают людей с целью выкупа и грабят местных жителей. Полиция бессильна.

Напомним, что боевики в Нигерии напали на тюрьму. В результате сотни заключенных оказались на свободе.

Также сообщалось, что боевики в Нигерии напали на людей на рынке. В результате не менее 20 человек погибли.

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