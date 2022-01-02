Поліція Нігерії провела операцію з порятунку понад 20 дітей, викрадених озброєними бойовиками

Напередодні ввечері поліція штату Замфара отримала повідомлення про те, що невідомі заблокували магістраль та викрали пасажирів із п'яти автомобілів.

Як зазначається, поліцейські, які прибули на місце події, розпочали запеклу перестрілку з бойовиками. Їм вдалося відбити у злочинців 21 дитину - діти прямували до школи у сусідньому штаті Кацина.

У той же час, за даними правоохоронців, бандити продовжують утримувати поки що невстановлену кількість заручників, у тому числі вчителя та водія шкільного автобуса.

До району надзвичайної події відправлено додаткові сили поліції. Її офіційний представник закликав місцевих жителів надати інформацію про місця укриття та шляхи пересування бойовиків.